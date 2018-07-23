У Києві невідомі захопили держпідприємство "Електронмаш", – член Радикальної партії

У понеділок вранці, 23 липня, у Святошинському районі Києва невідомі влаштували рейдерське захоплення державного підприємства "Електронмаш".

Про це у Facebook повідомив голова Святошинського райпідрозділу Радикальної партії Володимир Бережний.

"Тітушки" за допомогою спецзасобів побили колектив, чоловіків і жінок похилого віку, і захопили адміністративну будівлю підприємства. Близько 400 працівників підприємства опинилися на вулиці, підприємство зупинило свою діяльність", – мовиться у повідомленні Бережного.

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Він також запевнив, що за захопленням підприємства нібито "стоїть великий забудовник, який намагається захопити територію".