У Києві невідомі захопили держпідприємство "Електронмаш", – член Радикальної партії
У понеділок вранці, 23 липня, у Святошинському районі Києва невідомі влаштували рейдерське захоплення державного підприємства "Електронмаш".
Про це у Facebook повідомив голова Святошинського райпідрозділу Радикальної партії Володимир Бережний.
"Тітушки" за допомогою спецзасобів побили колектив, чоловіків і жінок похилого віку, і захопили адміністративну будівлю підприємства. Близько 400 працівників підприємства опинилися на вулиці, підприємство зупинило свою діяльність", – мовиться у повідомленні Бережного.
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Він також запевнив, що за захопленням підприємства нібито "стоїть великий забудовник, який намагається захопити територію".
Джерело: 24 канал
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