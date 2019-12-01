У центрі Києва обстріляли елітний чорний джип: вбили дитину – відео

У Києві невідомі відкрили вогонь по позашляховику Range Rover чорного кольору. У цей момент у машині перебувала дитина. На жаль, від отриманих травм вона загинулана місці. Постраждав також водій авто – найімовірніше, це батько загиблої дитини. На тілі чоловіка видно краплі крові.

Як пише ресурс "Інформатор", інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської, а це самісінький центр столиці. О 17:30 1 грудня на місці вже працювали правоохоронці.

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Через стрілянину поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus.

Місце стрілянини у центрі Києва, внаслідок якої загинула дитина / Фото: "Інформатор"

Станом на 17:45 мертва дитина ще перебувала в машині. Поки невідомо, хлопчик це, чи дівчинка. За інформацією телеграм-каналу The Newsroom, загиблій дитині – 3,5 роки. На передньому склі самої машини видно сліди пострілів – розміщуються вони з водійського боку.

Відео 24 каналу з місця стрілянини:

Стрілянина в центрі Києва, внаслідок якої загинула дитина: відео

Наразі правоохоронці оточили все навколо місця інциденту стрічкою. Також поліція опитує свідків. Чи був це якийсь конфлікт або навмисний замах, поки невідомо. Слідство триває.

Відео з місця стрілянини у Києві, де загинула дитина

Це вже не перший імовірний замах на життя, який стався в Києві упродовж останнього часу. Зокрема, увечері 6 листопада на Житомирській трасі мотоцикліст кинув вибухівку в автомобіль. У результаті постраждав столичний бізнесмен Ігор Сало, а його охоронець загинув.

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