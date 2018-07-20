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У Києві підірвали дві автівки, які належали одній родині

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У Києві підірвали дві автівки, які належали одній родині
У Києві підірвали дві автівки, які належали одній родині / Фото з відкритих джерел

В Києві вночі 20 липня невідомі підірвали дві автівки, що належали одній родині. Вибухи пролунали ближче до ранку на вулиці Борщагівській, що неподалік станції метро Політехнічний інститут.

Зі слів свідків, вони спочатку почули автомобільну сигналізацію, а потім пролунав потужний вибух. А після нього – ще один.

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На місце події негайно було направлено чергове відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що займання виникло у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованих автомобілях Chevrolet та Nissan,
– зазначили у прес-службі ДСНС.

По черзі здетонували два автомобілі, які були припарковані на узбіччі. Автівки вигоріли вщент.

Пожежа після вибуху двох автівок у Києві

Власники стверджують, що це хтось зробив навмисно. Працівники поліції наразі встановлюють причини вибуху.

До слова, у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, ввечері 16 липня прогримів вибух у дев’ятиповерховому будинку на вулиці Чарівній, внаслідок якого постраждали троє людей, у тому числі одна дитина.

Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Вибух Авто ДСНС Пожежа
Джерело: 24 канал
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