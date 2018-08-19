У Києві побили доньку загиблого волонтера Анастасію Павлову

У п'ятницю, 17 серпня, у Києві на Троєщині жорстоко побили доньку покійного українського волонтера Сергія Павлова – Анастасію Павлову.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Тім Златкін.

"Доньку мого покійного друга Сергія, який з перших днів війни відчайдушно волонтерив для української армії, побили вчора вночі", – мовиться у повідомленні.

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Сама Павлова у Facebook написала, що не очікувала нападу, оскільки прямувала на зустріч і та людина, яка запропонувала їй зустрітися, була другом сім'ї.

Тоді була я одна і 6 осіб проти мене, з яких 4 хлопці... Я вийшла зустріти друга, ззаду налетіли і я просто відключилася на секунду, а потім почали іржати і говорити типу, якщо вона зараз встане і зачепить Карину, то ми її з ніг погасимо,

– написала донька волонтера.

Після інциденту дівчина звернулася в лікарню швидкої допомоги. За її словами, за викликом лікарів поліція так і не приїхала.