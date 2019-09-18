У Києві побили заступника голови КМДА Слончака

17 вересня невідомі в під'їзді житлового будинку в Києві побили заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Інцидент трапився о 23:30 у під'їзді будинку №16 на вулиці Митрополита Липківського, повідомили у поліції 24 каналу. Наразі офіційно імені потерпілого у прес-службі не називають.

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"Цензор.НЕТ" пише, що йдеться саме про заступника голови КМДА Володимира Слончака.

Лікарі діагностували Слончаку закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої голови. Потерпілий підтвердив факт побиття "Українські правді". Він не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття.

Я в реанімації, вибачте, важко говорити,

– сказав Слончак.

Хто такий Володимир Слончак?Володимир Слончак із 2016 року очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради. З 12 грудня 2018 року Володимира Слончака призначено на посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.



Слончак має вищу освіту, стаж служби в органах місцевого самоврядування – більше 12 років.



Із 2015 року Слончак здійснює представництво територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради у Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Холдингова компанія "Київміськбуд", обіймаючи посаду голови Наглядової ради.