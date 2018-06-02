У Києві показали документальний фільм про Казимира Малевича

Найдорожчу картину у світі написав українець. "Чорний квадрат" Казимира Малевича оцінюють у 450 мільйонів доларів. Нещодавно у Києві відзняли стрічку про вплив української культури на художника.

Те, що автор всесвітньо відомого "Чорного квадрату" українець – знають не всі. Казимир Малевич народився у Києві, його хрестили в Олександрівському костьолі. Саме у метриках цього костьолу польський дослідник Анджей Туровський знайшов відомості про справжню дату народження художника.

Читайте також: Як картина "Іван Грозний вбиває свого сина" виглядає після нападу: фотопорівняння

У всіх документах абстракціоніст вказував роком свого народження 1878, насправді ж народився він на рік пізніше. Про що свідчать записи у метричних книгах костьолу. Тож відзначати 140 роковини з дня його будуть наступного року.



"Чорний квадрат" Казимира Малевича

Цей та інші маловідомі факти біографії художника зібрав у своєму фільмі журналіст "Радіо Свободи" Дмитро Джулай.

Росія називає Малевича російським художником, своїм його вважають і у Польщі. Проте, Малевич - українець, який народився у Києві і перш ніж переїхати до Москви, жив на Поділлі та Слобожанщині. У 1930, коли художника заарештують та звинуватять у шпигунстві, він вкаже свою національність у документах.

Фільм не про національність Малевича. Він показує як на митця вплинула українська культура.

Ми не хотіли одягнути вишиванку і перефарбувати Чорний квадрат у синьо-жовтий. Ми хотіли просто зрозуміти як український квадрат, квадрат творчості Малевича вплинув на формування його естетичних концепцій,

– сказав журналіст, автор фільму Дмитро Джулай.

Аби картину побачило якнайбільше людей, її планують перекласти різними мовами.