20:25
2 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
26°C 9°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    27°C 15°C
  • вівторок
    27°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, сьогодні
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві показали документальний фільм про Казимира Малевича

47 Читать новость на русском

Найдорожчу картину у світі написав українець. "Чорний квадрат" Казимира Малевича оцінюють у 450 мільйонів доларів. Нещодавно у Києві відзняли стрічку про вплив української культури на художника.

Те, що автор всесвітньо відомого "Чорного квадрату" українець – знають не всі. Казимир Малевич народився у Києві, його хрестили в Олександрівському костьолі. Саме у метриках цього костьолу польський дослідник Анджей Туровський знайшов відомості про справжню дату народження художника.

Читайте також: Як картина "Іван Грозний вбиває свого сина" виглядає після нападу: фотопорівняння

У всіх документах абстракціоніст вказував роком свого народження 1878, насправді ж народився він на рік пізніше. Про що свідчать записи у метричних книгах костьолу. Тож відзначати 140 роковини з дня його будуть наступного року.


"Чорний квадрат" Казимира Малевича

Цей та інші маловідомі факти біографії художника зібрав у своєму фільмі журналіст "Радіо Свободи" Дмитро Джулай.

Росія називає Малевича російським художником, своїм його вважають і у Польщі. Проте, Малевич - українець, який народився у Києві і перш ніж переїхати до Москви, жив на Поділлі та Слобожанщині. У 1930, коли художника заарештують та звинуватять у шпигунстві, він вкаже свою національність у документах.

Фільм не про національність Малевича. Він показує як на митця вплинула українська культура.

Ми не хотіли одягнути вишиванку і перефарбувати Чорний квадрат у синьо-жовтий. Ми хотіли просто зрозуміти як український квадрат, квадрат творчості Малевича вплинув на формування його естетичних концепцій,
– сказав журналіст, автор фільму Дмитро Джулай.

Аби картину побачило якнайбільше людей, її планують перекласти різними мовами.

Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Кіно Мистецтво Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як в Україні імітують очищення судової системи
сьогодні, 20:01 Як в Україні імітують очищення судової системи
Роман Маселко 46
Слова
сьогодні, 19:03 Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України
Ольга Бродська 844
Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
сьогодні, 17:00 Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
Сергій Лещенко 1550
О ценностях европейского бизнеса
сьогодні, 16:01 О ценностях европейского бизнеса
Андрій Доценко 199
Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
сьогодні, 12:52 Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
Дмитро Гнап 888
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук