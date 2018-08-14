У Києві поліцейські на гарячому піймали трьох грабіжників-гастролерів
На столичній Шулявці поліцейські зловили на гарячому трьох злочинців, які приїхали у Київ, щоб обікрасти квартиру.
Інформацію про можливих крадіїв працівники карного розшуку отримали попередньо і почали стежити за чоловіками, повідомили у прес-службі Нацполіції Києва.
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А затримали саме на виході із будинку з торбами у руках – коли злочинці виносили з чужої квартири золоті прикраси і гроші. У поліції вже відкрили кримінальне провадження.
Усі троє чоловіків, яких затримали за квартирну крадіжку, раніше судимі, у тому числі за майнові злочини. Зараз розпочате кримінальне провадження. Це крадіжка з проникненням у житло, за скоєння якої передбачене покарання від 3 до 6 років позбавлення волі,
– прокоментувала речниця поліції Києва Оксана Блищик.