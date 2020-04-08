У Києві повідомили про мінування Олександрівської лікарні з хворими на коронавірус
Ввечері 8 квітня невідомий зателефонував у поліцію та повідомив про мінування Олександрівської лікарні. Він заявив, що вибухівка має вибухнути о 3 годині ночі проти 9 квітня.
До лікарні одразу ж виїхали вибухотехніки і правоохоронці, повідомляє поліція Києва.
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Підривник заявив поліції, що він встановив 5 кілограмів тротилу. Вони буцімто мали вибухнути о 3 годині ночі. Поліцейські, які прибули до лікарні, встановили, що мовилося про імовірне мінування кардіологічного відділення.
Адміністрація лікарні вирішила під час перевірки перевести хворих в інший корпус. Цікаво, що в Олександрівській лікарні проходять лікування хворі на коронавірус.
Наразі правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який повідомив про замінування. Правову оцінку його діям і загалом ситуаці буде надано після закінчення перевірки будівлі.
Поліція перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні / фото: "Київ оперативний"
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