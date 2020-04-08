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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві повідомили про мінування Олександрівської лікарні з хворими на коронавірус

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      Невідомий повідомив про мінування Олександрівської лікарні / stolychno.news

      Ввечері 8 квітня невідомий зателефонував у поліцію та повідомив про мінування Олександрівської лікарні. Він заявив, що вибухівка має вибухнути о 3 годині ночі проти 9 квітня.

      До лікарні одразу ж виїхали вибухотехніки і правоохоронці, повідомляє поліція Києва.

      До слова СБУ викрила російську ботоферму, яка поширювала фейки про коронавірус

      Підривник заявив поліції, що він встановив 5 кілограмів тротилу. Вони буцімто мали вибухнути о 3 годині ночі. Поліцейські, які прибули до лікарні, встановили, що мовилося про імовірне мінування кардіологічного відділення.

      Адміністрація лікарні вирішила під час перевірки перевести хворих в інший корпус. Цікаво, що в Олександрівській лікарні проходять лікування хворі на коронавірус.

      Наразі правоохоронці встановлюють особу чоловіка, який повідомив про замінування. Правову оцінку його діям і загалом ситуаці буде надано після закінчення перевірки будівлі.


      Поліція перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні / фото: "Київ оперативний"

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Поліція Коронавірус в Україні Новини Києва Фейкові замінування Новини України
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