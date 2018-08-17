У Києві правоохоронці затримали 40 озброєних молодиків: подробиці

Столичні поліцейські затримали щонайменше 40 озброєних чоловіків на Осокорках. До управління поліції продовжують доправляти кілька десятків молодиків спортивної зовнішності. У них виявили щити, гумові палиці, ножі та зброю.

Про це інформують у прес-службі Нацполіції Києва.

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Зазначається, що під час патрулювання поліцейські помітили, що на Осокорках зібралося близько 80 чоловіків спортивної зовнішності, при цьому правоохоронці побачили, що у них є спецзасоби.

Аби попередити можливі правопорушення, а саме – ймовірні конфлікти біля будівництва у Дарницькому районі, на місце події направили спепризначенців, наряди патрульних та за тривогою був піднятий особовий склад територіального управління поліції.

За словами тимчасового виконувача обов’язків начальника ГУ НП у Києві Віктора Нечитайла, як тільки правоохоронці прибули за вказаною адресою, молодики почали розбігатися у різні сторони, однак поліцейським вдалося затримати близько 40 осіб.

На місці ми побачили, що вони мають спецзасоби – щити, гумові палиці і навіть зброю. Їх доставляють до управління поліції для проведення ретельної перевірки та надання пояснень щодо причин їх збору у вказаному місці,

– зауважив Нечитайло.

Нагадаємо, у Вишневому під Києвом ввечері 16 серпня стався черговий конфлікт місцевих жителів із "тітушками" на вулиці Машинобудівників, в результаті якого був спалений паркан на місці зведення багатоповерхівок.