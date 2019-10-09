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      У Києві презентували найновіші військові розробки: чим дивуватиме світ Україна (фото, відео)

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      Понад 400 компаній з 16 країн світу з'їхалися до столиці на виставку "Зброя і безпека", аби показати сучасні зразки військової техніки та озброєння. Половина з них представляють український оборонно-промисловий комплекс.

      Виставковий центр площею приблизно 30 тисяч квадратних метрів заполонила військова техніка – від зразків куль до важкого великокаліберного озброєння.

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      Чи не найбільшу увагу привернув до себе бронетранспортер "Отаман-3". Розробили його спеціально для потреб Збройних Сил та Морської Піхоти України. Він може нести різне озброєння і стати базою для самохідної артилерійської установки, автомобілів вогневої або мінометної підтримки.

      Бронетранспортер
      Бронетранспортер "Отаман-3" на виставці у Києві

      А от Шепетівський ремонтний завод представив повністю українську, а головне сучасну систему залпового вогню калібру 122 міліметри.

      Спільна розробка Шепетівського ремонтного заводу та заводу КрАЗ – бойова машина "Берест". Вона має значну відмінність від "Граду": замість 40 бойових зарядів ця машина здатна нести 50.

      Бойова машина
      Бойова машина "Берест"

      "Берест" вже був представлений у 2018 році, але цьогоріч отримав доопрацювання – сучасні системи навігації та управління стрільбою.

      Все автоматизовано – для пошуку цілі, наведення та пострілу необхідно дві хвилини, екіпаж навіть не має виходити з кабіни. Проте перш ніж "Берест" потрапить до українського війська, він має пройти випробування.

      Система управління та стабілізації для броньованої техніки дозволяє автоматично захоплювати та відстежувати цілі. Встановити її можна на будь-який бронетранспортер або бойову машину піхоти.

      Система управління та стабілізації для броньованої техніки
      Так виглядає система управління та стабілізації для броньованої техніки

      Крім цього, вона дозволяє солдату керувати гарматою як з бойової машини, так і дистанційно, знаходячись за 100 метрів від неї.

      Проте зброю не лише показували – її й продавали. Міністерство внутрішніх справ замовило у підприємства "Антонов" 13 транспортних літаків АН-178.

      Дев'ять літаків – для потреб ДСНС, чотири – для Нацгвардії України. Після того, як перші літаки будуть у нас, Антонов зможе поставляти ці літаки по всьому світу,
      – пояснив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ.

      Зазначимо, що далеко не вся ця зброя потрапить до українського війська. Адже частина – нині лише у розробці. 

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини України Новини Києва Арсен Аваков Зброя Збройні сили України
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