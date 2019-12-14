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      У Києві силовики скрутили людей, які зупинили п'яних поліцейських: відео

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      У Києві генерал поліції вислав автобус силовиків на підмогу п'яним підопічним / фото: Нацполіція

      У Києві вночі 13 грудня поліцейські на цивільному авто підрізали легковик, після чого постраждалі самотужки їх зупинили. На цьому інцидент не закінчився і горе-водій зателефонував знайомому генералу, який вислав на підмогу автобус силовиків.

      Одразу ж після зупинки авта порушників, "правоохоронці" закрилися всередині, почали тикати посвідченням та нецензурно висловлюватися, розповіли постраждалі. Про це повідомляє "Київ оперативний".

      За тим же сценарієм: КОРД затримав поліцейських, які зупинили авто начальника поліції: з'явилося відео інциденту

      Ми викликали поліцію, але нічого не змінилося. Вже через 10 хвилин приїхав автобус з силовиками. Ті заламали усіх – і нас, і журналістів, і людей, які просто стояли поряд,
      – розповіли постраждалі хлопці.

      За їхніми словами, їх відвезли у відділення поліції, двох людей і зовсім побили. У решти – взяли відбитки пальців та протримали у відділку протягом 4 годин. За цей час винуватці ДТП просто собі поїхали.

      Непересічний інцидент у Києві: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Новини Києва Аварії та ДТП
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