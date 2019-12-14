У Києві силовики скрутили людей, які зупинили п'яних поліцейських: відео

У Києві вночі 13 грудня поліцейські на цивільному авто підрізали легковик, після чого постраждалі самотужки їх зупинили. На цьому інцидент не закінчився і горе-водій зателефонував знайомому генералу, який вислав на підмогу автобус силовиків.

Одразу ж після зупинки авта порушників, "правоохоронці" закрилися всередині, почали тикати посвідченням та нецензурно висловлюватися, розповіли постраждалі. Про це повідомляє "Київ оперативний".

За тим же сценарієм: КОРД затримав поліцейських, які зупинили авто начальника поліції: з'явилося відео інциденту

Ми викликали поліцію, але нічого не змінилося. Вже через 10 хвилин приїхав автобус з силовиками. Ті заламали усіх – і нас, і журналістів, і людей, які просто стояли поряд,

– розповіли постраждалі хлопці.

За їхніми словами, їх відвезли у відділення поліції, двох людей і зовсім побили. У решти – взяли відбитки пальців та протримали у відділку протягом 4 годин. За цей час винуватці ДТП просто собі поїхали.

Непересічний інцидент у Києві: дивіться відео