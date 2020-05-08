У Києві спростять надання дозволів на роботу літніх і сезонних майданчиків
Мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри підтримати столичних підприємців. Воно стосуватиметься відкритих літніх і сезонних майданчиків кафе та ресторанів, які отримали дозвольні документи у 2019 році.
Департамент містобудування видасть їм нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень, заявив мер Києва. Про це повідомляє 24 канал.
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Термін – наступні 2 робочі дні. Стосуватиметься така процедура нових майданчиків, які захочуть працювати з дотриманням усіх вимог,
– підкреслив Віталій Кличко.
Крім того, для таких у столиці планують встановити символічну фіксовану суму пайової участі розміром в одну гривню. Для літніх майданчиків це буде до кінця жовтня, а для літніх – до кінця грудня 2020 року.
"Ми розуміємо, що бізнес поніс втрати, і йому потрібна допомога. Ми розуміємо це і робимо відповідні кроки. Зауважу, що минулого року документи на розміщення отримали 1 тисяча 59 літніх майданчиків кафе і ресторанів", – розповів столичний мер.
Що відомо про послаблення карантину?Це планують робити з 11 травня. В Україні почнуть відкриватися парки, сквери і частина бізнесу. Зокрема, літні майданчики кафе і ресторанів, салони краси, перукарні та багато іншого.
Як Україна буде послаблювати карантин з 11 травня / інфографіка 24 каналу