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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      У Києві спростять надання дозволів на роботу літніх і сезонних майданчиків

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      У Києві влада хоче допомогти ресторанам і кафе, які відкриватимуть літні майданчики
      У Києві влада хоче допомогти ресторанам і кафе, які відкриватимуть літні майданчики / promin.cv.ua

      Мер Києва Віталій Кличко заявив про наміри підтримати столичних підприємців. Воно стосуватиметься відкритих літніх і сезонних майданчиків кафе та ресторанів, які отримали дозвольні документи у 2019 році.

      Департамент містобудування видасть їм нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень, заявив мер Києва. Про це повідомляє 24 канал.

      Важливо План виходу з карантину для Києва: що у столиці відкриють насамперед

      Термін – наступні 2 робочі дні. Стосуватиметься така процедура нових майданчиків, які захочуть працювати з дотриманням усіх вимог,
      – підкреслив Віталій Кличко.

      Крім того, для таких у столиці планують встановити символічну фіксовану суму пайової участі розміром в одну гривню. Для літніх майданчиків це буде до кінця жовтня, а для літніх – до кінця грудня 2020 року.

      "Ми розуміємо, що бізнес поніс втрати, і йому потрібна допомога. Ми розуміємо це і робимо відповідні кроки. Зауважу, що минулого року документи на розміщення отримали 1 тисяча 59 літніх майданчиків кафе і ресторанів", – розповів столичний мер.

      Що відомо про послаблення карантину?Це планують робити з 11 травня. В Україні почнуть відкриватися парки, сквери і частина бізнесу. Зокрема, літні майданчики кафе і ресторанів, салони краси, перукарні та багато іншого.

      вихід з карантину 11 травня
      Як Україна буде послаблювати карантин з 11 травня / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Бізнес Карантин в Україні 2020 Віталій Кличко Новини Києва Новини політики Новини України
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