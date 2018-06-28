У Києві сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля: фото

У Києві на Великій Окружній дорозі зіткнулися автомобіль марки Subaru та поліцейський Toyota Prius. Обидва транспортні засоби мають значні пошкодження.

Про це інформують у спільноті dtp.kiev у Facebook.

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У столиці стало на один поліцейський Prius менше – ДТП в Києві на Великій Кільцевій. Зіткнулися Subaru і поліцейський Toyota Prius. Обидва автомобілі значно пошкоджені,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі на місці працюють патрульні. Інформації про постраждалих на цей момент немає.