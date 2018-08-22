У Києві стороння фірма евакуює автівки за величезним тарифом

З лютого 2018 року в Києві за неправильно припарковані автомобілі гроші за евакуацію йдуть невеличкій фірмі із Маріуполя ТОВ "Вейп-Естейр". Вона виставляє рахунки за евакуацію, які щонайменше у два з половиною рази вищі за ринкові і навіть за затверджені державою. Компанія не вигравала жодного конкурсу і навіть не має власних евакуаторів.

Про це йдеться у розслідуванні Олександра Курбатова для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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Ще у 2017 році отримувачем коштів за примусову евакуацію неправильно припаркованих автівок було ДП МВС "Інформ-Ресурс". Вартість послуги була узгоджена спільним наказом Міністерства Внутрішніх справ, Міністерства економічного розвитку та торгівлі і Міністерства фінансів України.

Ніяких змін у наказі із того часу не було, але у 2018 році водії-порушники отримують рахунки зі значно вищими цінами – 1500 грн навіть за мотоцикл або легкову автівку. Гроші тепер йдуть не державі, а приватній фірмі ТОВ "Вейп-Естейр".



Рахунки за евакуацію

Ця компанія створена рік тому, у серпні 2017 року, для неспеціалізованої гуртової торгівлі. Через півроку, у лютому 2018 року, вона отримала монополію на ринку примусової евакуації у Києві без жодного конкурсу. Як це сталося у центральному офісі ДП МВС "Інформ-Ресурси" не знають.

"Вейп Естейр", чесно кажучи, не можу сказати, тому що договір підписувався київською філією нашою," – заявив Сергій Павленко, начальник юридичного відділу ДП МВС "Інформ-Ресурси".

У київській філії ДП кажуть, що це тимчасова угода і за поясненнями радять звернутися до центрального офісу ДП МВС "Інформ-Ресурси". У обох офісах не можуть сказати, чи є у маріупольської фірми власні евакуатори. Тим часом, як зафіксували журналісти телепрограми "Наші гроші", насправді послуги евакуації надає інша компанія – ТОВ "Експрес-Т". Саме вона працювала і рік тому, коли за послугу платили відповідно до затверджених МВС тарифів, а отримувачем коштів було ДП МВС "Інформ-Ресурси".



Евакуація авто

Тобто ТОВ "Вейп-Естейр" – це класична прокладка, яка не надає жодних послуг, а лише збирає гроші за тарифами, що перевищують у кілька разів і затверджені МВС, і ринкові.



Ціни за евакуацію авто

Цікаво, що у лютому 2018 ТОВ "Вейп-Естейр" отримала не лише монополію, але й нову власницю. Ця жінка шукала роботу продавчинею-консультанткою на 9000 гривень, але, за документами, змогла внести 100 000 гривень у статутний капітал своєї нової компанії.

Іншого представника ТОВ "Вейп-Естейр" журналісти розшукали... просто на території київського офісу ДП "Інформ-Ресурси". Там він вирішував, хто має право входити на територію, а хто ні.



Представник ТОВ "Вейп-Естейр"

У ДП МВС "Інформ-Ресурси" кажуть, що така ситуація виникла через відсутність охочих працювати на ринку примусової евакуації. От тільки конкурси від ДП "Інформ-ресурси" особливі. Підприємство уникає оголошень у мережі, де їх можуть побачити випадкові конкуренти. Тому пропозицій і конкуренції немає, а є прокладка із Маріуполя і можливість збирати шалені гроші зі столичних автомобілістів на підставну компанію.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.