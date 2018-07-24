У Києві трапилося масове отруєння грибами

В Київську токсикологічну реанімацію із гострим отруєнням грибами госпіталізовано 6 осіб.

Про це повідомляє сайті Київської міської держаної адміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентину Гінзбург.

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"Важливо, що всі пацієнти не просто мають кишкові та інші розлади через неправильне приготування чи вживання грибів, а страждають на справжні гострі отруєння неїстівними грибами", – повідомила Гінзбург.

Вона зазначила, що отруєння сталося на минулих вихідних. Одну особу вже переведено до стаціонарного відділення у задовільному стані, стан інших п’ятьох - досить важкий.

Гінзбург також порадила при перших симптомах отруєння після вживання грибів звертатися до лікаря.