У Києві тролейбус частково провалився під асфальт: фото і відео

У Києві на вулиці Чорнобильській 16 лютого під тролейбусом №39 провалився асфальт. У дорозі утворилась чимала діра, в яку потрапило колесо тролейбуса.

На місце інциденту виїхали дорожні служби, повідомили у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

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"Пекло в Києві: на вулиці Чорнобильській великий жовтий "тралік" провалився в дорожню яму. Асфальт буквально разверзся під громадським транспортом", – повідомили автори допису.