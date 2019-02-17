У Києві тролейбус частково провалився під асфальт: фото і відео
У Києві на вулиці Чорнобильській 16 лютого під тролейбусом №39 провалився асфальт. У дорозі утворилась чимала діра, в яку потрапило колесо тролейбуса.
На місце інциденту виїхали дорожні служби, повідомили у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.
Читайте також: Танкодроми замість доріг: чому асфальт сходить зі снігом і де зникають гроші виділені на ремонт?
"Пекло в Києві: на вулиці Чорнобильській великий жовтий "тралік" провалився в дорожню яму. Асфальт буквально разверзся під громадським транспортом", – повідомили автори допису.
де ще транспорт провалювався під асфальт:
-
10 лют 2018У Києві хлібовоз провалився під асфальт: фото
-
-
18 квіт 2018У Києві під асфальт провалився сміттєвоз: фото
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50