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      У Києві тролейбус частково провалився під асфальт: фото і відео

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      У Києві тролейбус частково провалився під асфальт
      У Києві тролейбус частково провалився під асфальт / Facebook-спільнота dtp.kiev.ua

      У Києві на вулиці Чорнобильській 16 лютого під тролейбусом №39 провалився асфальт. У дорозі утворилась чимала діра, в яку потрапило колесо тролейбуса.

      На місце інциденту виїхали дорожні служби, повідомили у Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

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      "Пекло в Києві: на вулиці Чорнобильській великий жовтий "тралік" провалився в дорожню яму. Асфальт буквально разверзся під громадським транспортом", – повідомили автори допису.

       

      Видео как в Киеве на улице чернобыльской троллейбус извлекали из дорожной ямы

      Опубліковано dtp.kiev.ua Субота, 16 лютого 2019 р.
      де ще транспорт провалювався під асфальт:
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      Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації Транспорт Авто Дороги
      Джерело: 24 канал
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