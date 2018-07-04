У Києві в ліфті виявили понівечену мертву жінку: фото 18+

У вівторок, 3 липня, в Києві у будинку на проспекті Академіка Глушкова, 41, було знайдено мертву жінку. Тіло знайшли в ліфті на 8 поверсі жителі будинку.

Про це повідомляє "Інформатор".

Весь ліфт був залитий кров'ю. Загиблою виявилася 66-річна жителька цього будинку. За попередніми даними, загиблій завдали численних ножових поранень та ударів молотком. Криваві сліди тяглися від під'їзду за ріг будинку.

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У сміттєпроводі поліцейські знайшли закривавлений кухонний ніж. Також правоохоронці виявили рукоятку молотка.

Підозрюваним у скоєнні цього злочину виявився житель цього ж будинку 41-річний Олександр Танасійчук, якого зараз розшукують правоохоронці. Прикмети чоловіка: на вигляд 40-45 років, зріст – 160-165 сантиметрів, коротке волосся з залисинами.

Зазначається, що чоловік має психічні відхилення. Мотиви вбивства жінки наразі невідомі. При цьому версія пограбування виключається.