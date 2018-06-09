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У Києві вибухнув автомобіль: фото і відео

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Вибух авто в Києві
Вибух авто в Києві / Киев оперативный

У суботу, 9 червня, в Києві на бульварі Верховної Ради вибухнув автомобіль. Очевидці інциденту стверджують, що автомобіль навмисне підпалили.

Про це свідчить повідомлення на сторінці Facebook-спільноти "Киев оперативный".

"Вибух і пожежа авто в Києві: БВР поруч з 22 будинком 2 години тому підірвали машину. Постраждалих немає. Згоріла машина і поряд гараж", – мовиться в повідомленні.

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Також повідомляється, що є свідки, які стверджують, що бачили двох хлопців у чорних футболках, які кинули щось в автомобіль і зникли з місця події, після чого спалахнула пожежа.

На місці працюють екстрені служби і слідчо-оперативна група.

Дивіться відео з місця пожежі та вибуху автомобіля в Києві:

 

Теги: Новини Києва Новини України Кримінальні новини Пожежа Вибух Авто Транспорт Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 Канал
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