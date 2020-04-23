У Києві від COVID-19 лікуються 4 священники з Почаївської лаври: детальніше
Із діагнозом COVID-19 в Олександрівській лікарні Києва, що приймає хворих на коронавірус у столиці, перебувають 4 священника з Почаївської лаври. Чому їх лікують саме у столиці, а не на Тернопільщині, звідки вони приїхали, поки достеменно невідомо.
Зауважимо, що в інфекційному корпусі лікарні вже немає вільних ліжок. Про це в ефірі "Громадського" розповіла директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.
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У лікарні є четверо священнослужителів з Почаєва. У нас у кожній інфекційній лікарні є священнослужителі, але без уточнення з якої вони церкви. Але найбільше кількість їх в Олександрівській лікарні,
– повідомила чиновниця.
Водночас, вона не змогла відповісти на запитання, чому священників з Тернопільської області повезли саме до лікарні в Києві.
Гінзбург також додала, що всі лікарні, які відвели для хворих на COVID-19, забезпечені усім необхідним, тому київські медзаклади не можна назвати найкращими.
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"Якщо ми визначали бази, то з врахуванням необхідного обладнання, наявних фахівців. Ліки та обладнання централізовано закуповувались та постачались у лікарні. Усі лікарні, які є клінічною базою для таких пацієнтів, є клінічною базою співробітників Інституту Шупика чи Богомольця. Скрізь проводяться консультативні обходи, консиліуми, а не тільки в Олександрівській лікарні", – пояснила вона.
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