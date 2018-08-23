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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

У Києві відкрили виставку сучасного озброєння: поки виступав Порошенко, нікого не пускали

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У четвер, 23 серпня, у Києві на Михайлівській площі відкрили виставку сучасного озброєння та військової техніки. Відвідав урочистий захід і президент Петро Порошенко.

Проте під час його виступу охочих подивитись на озброєння нашої армії не пускали, передає кореспондент 24 каналу у прямому ефірі. 

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Відтак, слухати президента киянам та гостям міста довелось з-за паркану. 

Людей пустили на виставку лише після того, як Порошенко поїхав. До того там були присутніми тільки він та військові. 

За словами президента, якби ми мали таку техніку у 2014 році, то можливо би на сьогодні ситуація на Донбасі була б іншою. Гарант також зазначив, що більшість представленої техніки збирається в Україні з деталей, доставлених не з Росії, як це було ще у 2014 році. Тому все менше залежимо від країни-агресора. 

Більше – дивіться у відео. 

 

Теги: Зброя Новини Києва Петро Порошенко Новини України
Джерело: 24 канал
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