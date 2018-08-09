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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві вироблятимуть великокаліберні боєприпаси

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У столиці відкрили нову лінію з виготовлення боєприпасів великого калібру
У столиці відкрили нову лінію з виготовлення боєприпасів великого калібру / Фото з відкритих джерел

У четвер, 9 серпня, у Києві на заводі "Артем" стартувала нова лінія з виготовлення артилерійських боєприпасів великого калібру для артилерійської установки "Гіацинт".

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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Ми не тільки відновили виготовлення боєприпасів для ЗСУ, а й зробили їх більш точними, більш ефективними, збільшивши потужність української армії. Вже найближчим часом ми готові поставити виробництво дефіцитних боєприпасів на серійний потік,
– повідомив президент.

Дивіться відео: відкриття лінії виробництва великокаліберних набоїв

 

Теги: Новини України Зброя Петро Порошенко Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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