У Києві вироблятимуть великокаліберні боєприпаси

У четвер, 9 серпня, у Києві на заводі "Артем" стартувала нова лінія з виготовлення артилерійських боєприпасів великого калібру для артилерійської установки "Гіацинт".

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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Ми не тільки відновили виготовлення боєприпасів для ЗСУ, а й зробили їх більш точними, більш ефективними, збільшивши потужність української армії. Вже найближчим часом ми готові поставити виробництво дефіцитних боєприпасів на серійний потік,

– повідомив президент.

Радий бути присутнім при запуску нової виробничої дільниці із виготовлення артилерійських боєприпасів великих калібрів. За 4 роки артилерія – бог війни – забезпечила надійну оборону української землі. pic.twitter.com/ZUsXVpoCsk — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 серпня 2018 р.

Дивіться відео: відкриття лінії виробництва великокаліберних набоїв