У Києві вироблятимуть великокаліберні боєприпаси
У четвер, 9 серпня, у Києві на заводі "Артем" стартувала нова лінія з виготовлення артилерійських боєприпасів великого калібру для артилерійської установки "Гіацинт".
Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
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Ми не тільки відновили виготовлення боєприпасів для ЗСУ, а й зробили їх більш точними, більш ефективними, збільшивши потужність української армії. Вже найближчим часом ми готові поставити виробництво дефіцитних боєприпасів на серійний потік,
– повідомив президент.
Дивіться відео: відкриття лінії виробництва великокаліберних набоїв
Джерело: 24 Канал
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