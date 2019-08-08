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      У Києві вирує ураган, місто заливає водою, вітер валить дерева: фото та відео

      5602 Читать новость на русском
      Ураган в Києві
      Ураган в Києві / Facebook / Вадим Березовик

      У четвер, 8 серпня, Київ накрила злива і ураганний вітер. Міська влада закликає киян бути вкрай обережними.

      Тим часом мешканці столиці та гості Києва публікують в соціальних мережах наслідки негоди в місті.

      Читайте також: Потужні зливи на Одещині пошкодили легендарну Аккерманську фортецю: фото

      Негода в Києві: дивіться промовисті відео

      Також маємо фото із соцмереж шаленої негоди:

      Київ
      Повалене вітром дерево під час урагану в Києві

      Київ
      Через ураган дерево впало і розтрощило автомобіль

      Київ
      Повалені вітром дерева у Києві
       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні
      Джерело: 24 канал
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