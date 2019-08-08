У Києві вирує ураган, місто заливає водою, вітер валить дерева: фото та відео
У четвер, 8 серпня, Київ накрила злива і ураганний вітер. Міська влада закликає киян бути вкрай обережними.
Тим часом мешканці столиці та гості Києва публікують в соціальних мережах наслідки негоди в місті.
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Негода в Києві: дивіться промовисті відео
Також маємо фото із соцмереж шаленої негоди:
Повалене вітром дерево під час урагану в Києві
Через ураган дерево впало і розтрощило автомобіль
Повалені вітром дерева у Києві
Джерело: 24 канал
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