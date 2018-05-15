У Києві вийшла в прокат українська комедія "Одеський підкидько"

Першу українську повнометражну комедію, профінансовану спільнокоштом, презентували в кінотеатрах Києва. "Одеський підкидько" – це історія про бажання, які вміють зовсім неочікувано ставати реальними.

"Одеський підкидько" – це екранізація однойменної одеської п'єси.

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Головний герой фільму вирішує всиновити 51-річне немовля. Адже йому лишилось жити лише рік, і за цей час він хоче поняньчити сина і побачити онука. Йому довелося шукати нестандартне рішення, і тому Аркаша, що одинадцять разів сидів у в'язниці, раптом підходить на роль немовляти.

Це означає, що заколисувати, міняти пелюшки і памперси, поки немає внука, мені належить вам. Що? Ви якийсь ненормальний чи хворий. До побачення,

– звучить у фільмі.

Однак тяга до грошей, які успадкує син, все ж спокушають одного з головних героїв. Так і починається історія одеського підкидька.

Підкидько в фільмі – він же продюсер і режисер – Георгій Делієв. Актор давно грає в аналогічній п'єсі, а тепер вирішив її екранізувати, але така багатозадачність – не єдина особливість фільму.



Актор і режисер фільму Георгій Делієв

"Одеський підкидько" – перший український краудфандинговий фільм. На його зйомки скинулися культурні діячі та любителі вітчизняного кіно.

Спочатку люди здавали на фільм не дуже багаті. Мої друзі та знайомі почали пропонувати попрацювати за дуже мінімальні гроші. І крига скресла, знайшлися великі інвестори,

– розповів продюсер фільму Георгій Делієв.

Комедію "Одеський підкидько" в кожному місті України презентують окремо, аби показ розпочали учасники команди, а ще хочуть особисто бачити реакцію глядачів.

В Києві комедія буде в прокаті наступні два тижні. Після цього її презентують в Харкові та Дніпрі.

Відеотрейлер фільму "Одеський підкидько"