13:48
15 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
22°C 8°C
  • середа
    25°C 14°C
  • четвер
    23°C 14°C
  • п'ятниця
    23°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Остання надія росіян. Нацизм – це коли крадеш гвоздики
Вєсті Кремля
23:23, 14 травня
Вєсті.UA. Зброя Савченко. Шуфричу-молодшому прилетіло за батька
Вєсті.UA
21:23, 14 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві вийшла в прокат українська комедія "Одеський підкидько"

240 Читать новость на русском

Першу українську повнометражну комедію, профінансовану спільнокоштом, презентували в кінотеатрах Києва. "Одеський підкидько" – це історія про бажання, які вміють зовсім неочікувано ставати реальними.

"Одеський підкидько" – це екранізація однойменної одеської п'єси.

Читайте також: Як би виглядали герої фільму "Месники", перейнявши вбрання з коміксів: несподіване перевтілення

Головний герой фільму вирішує всиновити 51-річне немовля. Адже йому лишилось жити лише рік, і за цей час він хоче поняньчити сина і побачити онука. Йому довелося шукати нестандартне рішення, і тому Аркаша, що одинадцять разів сидів у в'язниці, раптом підходить на роль немовляти.

Це означає, що заколисувати, міняти пелюшки і памперси, поки немає внука, мені належить вам. Що? Ви якийсь ненормальний чи хворий. До побачення,
– звучить у фільмі.

Однак тяга до грошей, які успадкує син, все ж спокушають одного з головних героїв. Так і починається історія одеського підкидька.

Підкидько в фільмі – він же продюсер і режисер – Георгій Делієв. Актор давно грає в аналогічній п'єсі, а тепер вирішив її екранізувати, але така багатозадачність – не єдина особливість фільму.

Георгій Делієв
Актор і режисер фільму Георгій Делієв

"Одеський підкидько" – перший український краудфандинговий фільм. На його зйомки скинулися культурні діячі та любителі вітчизняного кіно.

Спочатку люди здавали на фільм не дуже багаті. Мої друзі та знайомі почали пропонувати попрацювати за дуже мінімальні гроші. І крига скресла, знайшлися великі інвестори,
– розповів продюсер фільму Георгій Делієв.

Комедію "Одеський підкидько" в кожному місті України презентують окремо, аби показ розпочали учасники команди, а ще хочуть особисто бачити реакцію глядачів.

В Києві комедія буде в прокаті наступні два тижні. Після цього її презентують в Харкові та Дніпрі.

Відеотрейлер фільму "Одеський підкидько"

 

Автор: Анна Сердюк
Теги: Новини України Новини Києва Кіно Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сьогодні, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 173
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сьогодні, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 782
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сьогодні, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1486
Один паспорт добре, а два – краще?
14 травня, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4468
Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
14 травня, 21:01 Кримський міст: історія, критика та небезпеки російської авантюри
Тетяна Бучок 3727
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук