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У Києві водій маршрутки побив поліцейського: відео з місця інциденту

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Водій маршрутки у Києві побив інспектора Нацполіції
Водій маршрутки у Києві побив інспектора Нацполіції / Фото з відкритих джерел

У Києві водій маршрутки побив інспектора патрульної поліції. Він закрив правоохоронця у салоні свого транспортного засобу та вчинив розправу.

Про це інформує Facebook-спільнота "Киев Оперативный".

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Зазначається, що 23 липня близько 10 години ранку в Києві у маршрутне таксі №805 сів інспектор патрульної поліції. Він їхав у маршрутці після нічної зміни, тобто не був при виконанні обов'язків, проте помітив, як водій "агресивно" керує транспортним засобом.

Одразу полісмен помітив "агресивне кермування" водія. Ну, всякі обставини бувають – "підрізали", "яму об'їхав" тощо. Але далі – більше: водій почав сигналити іншим водіям, а потім взагалі проїхав на червоне світло світлофора,
– пишуть у спільноті.

Коли правоохоронець підсів поближче до водія і запитав його державний номерний знак, щоб повідомити його диспетчеру 102, кермувальник відмовився називати номерний знак та фірму-перевізника. Тоді інспектор представився, показав посвідчення поліцейського і попросив ще раз назвати номерні знаки автобуса.

"Водій наче "вибухнув" – він почав нецензурно виражатися у бік правоохоронця, казати, що він ніхто. Словесна суперечка переросла у те, що водій відмовився зупинятися на зупинці, яка потрібна була поліцейському. Натомість, він відвіз його на кінцеву зупинку, де сам випригнув з-за керма і побіг боротися з правоохоронцем. Там же він почав кликати "колег" на допомогу. Вдвох із товаришем водій побив поліцейського. Через кілька секунд "помічник" почав розприскувати у сторону копа сльозоточивий газ", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, перевізник погрожував полісмену, що того звільнять із місця роботи, оскільки "цей маршрут тримають такі люди, що йому і не снилося".

Відомо, що цю подію оформлювала місцева слідчо-оперативна група. У мережі люди активно обговорюють побиття правоохоронця та те, яке покарання очікує водія маршрутки.

Відео побиття поліцейського у маршрутці №805 у Києві:

 

Теги: Поліція Кримінальні новини Новини Києва Дороги
Джерело: 24 канал
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