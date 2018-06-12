У Києві водій позашляховика застряг на сходах

У Києві, на вулиці Леся Курбаса, водій автомобіля Toyota намагався з’їхати сходами біля кінотеатру Лейпциг і застряг.

Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

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Водій автомобіля Toyota з’їжджав сходами і застряг на них. Надіємося, після транспортування за допомогою маніпулятора водію не доведеться лагодити ходову. Таке там трапляється, на жаль, регулярно,

– йдеться у повідомленні.



Водій застряг намагаючись з'їхати сходами