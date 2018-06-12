У Києві водій позашляховика застряг на сходах
У Києві, на вулиці Леся Курбаса, водій автомобіля Toyota намагався з’їхати сходами біля кінотеатру Лейпциг і застряг.
Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.
Читайте також: На Миколаївщині через перевантажені фури обвалився міст
Водій автомобіля Toyota з’їжджав сходами і застряг на них. Надіємося, після транспортування за допомогою маніпулятора водію не доведеться лагодити ходову. Таке там трапляється, на жаль, регулярно,
– йдеться у повідомленні.
Водій застряг намагаючись з'їхати сходами
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі