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      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      У Києві вперше винесли вирок за домашнє насильство

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з соціальних мереж

      Чоловіка взяли під варту на 3 місяці за систематичне насильство над дружиною. Це перший подібний випадок у Києві.

      Зловмисник умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.

      Треба знати: Закон про домашнє насильство: які зміни чекають на українців

      Більше того, всі ці дії відбувалися в однокімнатній квартирі в присутності малолітніх дітей.

      Упродовж січня-жовтня чоловіка 9 разів притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Проте адмінпротоколи ніяк не вплинули на поведінку чоловіка.

      Важливо! У 2018 році на домашнє насильство поліції поскаржились 89,5 тисячі жінок. В Україні за 2018 рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.

      У квітні в Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Детальніше про справу – читайте тут.


      Домашнє насильство в Україні: статистика/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Поліція Законодавство Арешт
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