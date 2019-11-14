У Києві вперше винесли вирок за домашнє насильство
Чоловіка взяли під варту на 3 місяці за систематичне насильство над дружиною. Це перший подібний випадок у Києві.
Зловмисник умисно, систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, повідомили у пресслужбі прокуратури Києва.
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Більше того, всі ці дії відбувалися в однокімнатній квартирі в присутності малолітніх дітей.
Упродовж січня-жовтня чоловіка 9 разів притягували до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Проте адмінпротоколи ніяк не вплинули на поведінку чоловіка.
Важливо! У 2018 році на домашнє насильство поліції поскаржились 89,5 тисячі жінок. В Україні за 2018 рік зареєстрували 1 тисячу 586 кримінальних правопорушень, пов'язаних із насильством в сім'ї.
У квітні в Україні вперше притягнули до кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Детальніше про справу – читайте тут.
Домашнє насильство в Україні: статистика/ Інфографіка 24 каналу
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