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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві вщент згоріли машини "Муніципальної поліції": опубліковано фото

17:02, сьогодні 2276 Читать новость на русском
Машини
Машини "Муніципальної поліції" / Фото з вільних джерел

У Києві в Оболонському районі на вулиці Новокостянтинівській о 00:04 виникла пожежа, внаслідок якої згоріли три машини "Муніципальної поліції".

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у місті Києві у Facebook.

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"Прибувши на зазначену адресу, рятувальники встановили, що на території одного зі столичних підприємств палають три автомобілі марки Volkswagen. Вже о 1:12 пожежу було повністю ліквідовано. Внаслідок загоряння автомобілі згоріли повністю", – йдетьяс у повідомленні.

Наразі причина займання встановлюється. Пізніше виявилося, що згоріли три автомобілі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону "Муніципальна поліція міста Києва".

Силами громади запустили на Подолі роботу перших екіпажів "Муніціпальної поліції", побачили реальне зниження криміногенної ситуації. І ось отримали класичне "антимайданівське повідомлення" – як в січні 2014-го знов активістам палять автівки,
– додається у повідомленні.

За фактом підпалу правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині невідомі спалили вщент авто Олексія Шумака – росіянина, який разом з родиною через проукраїнські погляди залишив Росію і переїхав в Україну.

Теги: Новини України Авто 24
Джерело: 24 Канал
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