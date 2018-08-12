У Києві з балкона випав голий чоловік
У неділю вранці, 12 серпня, у Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 з вікна балкона на четвертому поверсі випав чоловік. Каретою "швидкої" чоловіка забрали до лікарні.
Про це повідомляє "Інформатор".
На місце події прибули медики та виявили на алеї під під'їздом голого молодого чоловіка. Він перебував у неадекватному стані і був повністю без одягу.
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Чоловікові надали першу допомогу на місці і забрали до лікарні. За попередніми даними, у чоловіка – перелом руки і припущення на травму хребта.
Патрульні поліцейські розповіли, що постраждалий стверджує, що йому 18 років, проте виглядає він набагато старшим. Правоохоронці з'ясують подробиці події.
Джерело: 24 Канал
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