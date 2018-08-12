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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві з балкона випав голий чоловік

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Фото з місця події у Києві, де з балкону випав голий чоловік
Фото з місця події у Києві, де з балкону випав голий чоловік / Інформатор

У неділю вранці, 12 серпня, у Києві на вулиці Ігоря Турчина, 15 з вікна балкона на четвертому поверсі випав чоловік. Каретою "швидкої" чоловіка забрали до лікарні.

Про це повідомляє "Інформатор".

На місце події прибули медики та виявили на алеї під під'їздом голого молодого чоловіка. Він перебував у неадекватному стані і був повністю без одягу.

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Чоловікові надали першу допомогу на місці і забрали до лікарні. За попередніми даними, у чоловіка – перелом руки і припущення на травму хребта.

Патрульні поліцейські розповіли, що постраждалий стверджує, що йому 18 років, проте виглядає він набагато старшим. Правоохоронці з'ясують подробиці події.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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