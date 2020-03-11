У Києві заарештували росіянина, якого розшукує Інтерпол

Суд Києва заарештував на 30 діб громадянина Росії, який перебуває у міжнародному розшуку. Інтерпол розшукує чоловіка за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії.

Рішення про арешт суд прийняв за клопотанням прокуратури, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

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Відповідно до ухвали суду чоловік 30 діб перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі,

– йдеться в повідомленні.

Наразі вирішують питання щодо його екстрадиції.

Що відомо про затримання? Громадянина Росії затримали 3 березня в Києві. Інтерпол розшукував його за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії.

Крім того, чоловіка у 2017 році вже судили в Україні за вчинення розбою.

Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.