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      У Києві заарештували росіянина, якого розшукує Інтерпол

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      У Києві заарештували росіянина, який воював у Сирії / Фейсбук прокуратури Києва

      Суд Києва заарештував на 30 діб громадянина Росії, який перебуває у міжнародному розшуку. Інтерпол розшукує чоловіка за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії.

      Рішення про арешт суд прийняв за клопотанням прокуратури, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

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      Відповідно до ухвали суду чоловік 30 діб перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі,
      – йдеться в повідомленні.

      Наразі вирішують питання щодо його екстрадиції.

      Що відомо про затримання? Громадянина Росії затримали 3 березня в Києві. Інтерпол розшукував його за підозрою в участі у незаконних збройних формуваннях на території Туреччини та Сирії.

      Крім того, чоловіка у 2017 році вже судили в Україні за вчинення розбою.

      Що таке Інтерпол?Це міжнародна організація, яка допомагає знайти національним правоохоронним органам країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю людей, яких оголосили в розшук за підозрою. За статутом бюро не має права втручатися або проводити політичну, військову, релігійну діяльність.

      По всій Україні ввели карантин через коронавірус
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Києва Інтерпол Новини Росії Новини Туреччини Війна у Сирії
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