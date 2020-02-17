У Києві зафіксували найтеплішу за 140 років лютневу ніч

Ніч 15 лютого у столиці була найтеплішою за роки спостережень за метеоумовами. Стовпчик термометра не опустився нижче +2,3°С.

Попередній температурний рекорд був у 1950 році – +0,9°С. Тобто цьогорічна ніч стала на 1,4°С теплішою, повідомляють у Центральній геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Ніч на 17 лютого у Києві виявилась також найтеплішою, хоч і не з такою різницею. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°С, що на 0,1°С тепліше ніж у 1974 році.

Незвично тепла, як для лютого, погода і надалі збережеться в Україні. У вівторок, 18 лютого, потепління в Україні збережеться. Температура повітря прогріється до +8+11 градусів, лише у східних областях буде прохолодніше – до +7 градусів тепла. Незначні дощі ймовірні на Заході та Півночі, тож решта жителів країни зможуть насолоджуватися сонячною погодою.



Якою буде погода 18 лютого / Укргідрометцентр

Найближчими днями у регіонах переважатиме суха і сонячна погода, проте інколи ймовірні короткочасні дощі. Загалом тепла погода затримається в Україні до кінця тижня – 22 лютого.

Додамо, що 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.

Що українці думають про зміни клімату

В кінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.