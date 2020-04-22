У Києві закрили чоловічий монастир, де COVID-19 підтвердили у 12 монахів
За останню добу коронавірус підтвердили у 13 монахів: 1 випадок зафіксували у Києво-Печерській лаврі, ще 12 – у Покровському Голосiївському чоловiчому монастирі.
Наразі у чоловічому монастирі проводять дезінфекцію. Про це сказав мер Києва під час брифінгу.
Важливо Коли у Києві планують послаблення карантину: відповідь Кличка
Кличко повідомив, що Покровський Голосіївський чоловічий монастир закривають на карантин.
Також міські служби продовжують роботу з обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту. Та в разі необхідності здійснюють там дезінфекцію,
– підсумував Кличко.
Цікаво МОЗ назвало церкви, які стали осередками коронавірусу в Україні
Коронавірус і церква: все, що потрібно знати
-
У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Після зараження й аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми.
-
Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.
-
У Києво-Печерській лаврі виявили понад сотню інфікованих COVID-19. Святиня закрита на карантин. Напередодні повідомляли про те, що у лаврі померли двоє монахів: архімандрит Нектарій та ієродиякон Наум.
-
У Шумську, що на Тернопільщині, парох УПЦ МП Михайло Костюк повинен перебувати на самоізоляції, адже є контактною особою хворої на коронавірус людини. Натомість він продовжує службу у храмі та зустрічається з вірянами.
Читайте також
-
Апарати ШВЛ: як працюють, скільки коштують та чи достатньо їх в Українісьогодні , 06:25
-
На Рівненщині невідомі напали на відділ поліції та підпалили авто копів: фотосьогодні , 05:48
-
Київ без людей: дивовижні фотосьогодні , 06:20
-
Червоний, помаранчевий і жовтий: Шмигаль розповів, на якому рівні карантину зараз Українасьогодні , 08:24
-
Курс валют на 22 квітня: долар мінімально подорожчав, ціна євро – впаласьогодні , 08:30
-
Наступні 2 роки житимемо в умовах протистояння COVID-19, – Шмигальсьогодні , 08:55