12:24
22 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      У Києві закрили чоловічий монастир, де COVID-19 підтвердили у 12 монахів

      -
      Коронавірус в Україні: COVID-19 підтвердили у 13 монахів / headtopics.com

      За останню добу коронавірус підтвердили у 13 монахів: 1 випадок зафіксували у Києво-Печерській лаврі, ще 12 – у Покровському Голосiївському чоловiчому монастирі.

      Наразі у чоловічому монастирі проводять дезінфекцію. Про це сказав мер Києва під час брифінгу.

      Важливо Коли у Києві планують послаблення карантину: відповідь Кличка

      Кличко повідомив, що Покровський Голосіївський чоловічий монастир закривають на карантин.

      Також міські служби продовжують роботу з обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту. Та в разі необхідності здійснюють там дезінфекцію,
      – підсумував Кличко.

      Цікаво МОЗ назвало церкви, які стали осередками коронавірусу в Україні

      Коронавірус і церква: все, що потрібно знати

      • У священнослужителя з Тернопільщини коронавірус підтвердили 19 березня. Після зараження й аж до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми. 

      • Уряд офіційно не закриває церкви, однак забороняє масові релігійні заходи. Попри це Православна церква України не бачить підстав для заборони проведення богослужінь за участю не більше як 10 осіб.

      • У Києво-Печерській лаврі виявили понад сотню інфікованих COVID-19. Святиня закрита на карантин. Напередодні повідомляли про те, що у лаврі померли двоє монахів: архімандрит Нектарій та ієродиякон Наум.

      • У Шумську, що на Тернопільщині, парох УПЦ МП Михайло Костюк повинен перебувати на самоізоляції, адже є контактною особою хворої на коронавірус людини. Натомість він продовжує службу у храмі та зустрічається з вірянами.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Віталій Кличко Новини Києва Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Києво-Печерська лавра Релігія Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      21 квітня , 00:30 Коронавірус у Швеції: карантин запровадили, але працюють ресторани, садочки, школи та спортзали
      Андрій Шляхтін
      20 квітня , 23:02 Про пік епідемії та продовження карантину: інтерв'ю з Віктором Ляшком
      Дмитро Гнап