У Києві закрили чоловічий монастир, де COVID-19 підтвердили у 12 монахів

За останню добу коронавірус підтвердили у 13 монахів: 1 випадок зафіксували у Києво-Печерській лаврі, ще 12 – у Покровському Голосiївському чоловiчому монастирі.

Наразі у чоловічому монастирі проводять дезінфекцію. Про це сказав мер Києва під час брифінгу.

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Кличко повідомив, що Покровський Голосіївський чоловічий монастир закривають на карантин.

Також міські служби продовжують роботу з обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту. Та в разі необхідності здійснюють там дезінфекцію,

– підсумував Кличко.

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