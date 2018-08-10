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У Києві затоплює ділянку із важливими археологічними розкопками: фото, відео

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Розкопки на Поштовій площі у Києві затопило
Розкопки на Поштовій площі у Києві затопило / фото з відкритих джерел

У Києві через прорив труби відбувається затоплення археологічних розкопок на Поштовій площі. Стан ділянки, яка може невдовзі отримати статус пам'ятки національного значення, жахливий.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує активістка Аннабелла Моріна.

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На місці з представником Управління з питань надзвичайних ситуацій Подільської РДА та представником Водоканалу знайшли місце прориву труби, звідки тече на розкопки – на території будмайданчика. Магістральна труба трохи далі. У ній прорив Водоканал усунув вночі,
– написала жінка.

Вона закликала небайдужих киян зібратися на Поштовій площі 10 серпня о 10:30 ранку.

Своєю чергою, депутат Київради Сергій Гусовський заявив, що на цей момент стан археологічної ділянки є просто жахливим.

"Минулої ночі розкоп на Поштовій почало затоплювати. Може це аварія однієї з мереж, може то ґрунтові води. В будь-якому випадку, це біда! Очевидним є жахливий стан археологічної ділянки, яка невдозі має отримати статус пам‘ятки національного значнння. Бездіяльність і безвідповідальність горе-чиновників є так само очевидними", – зазначив він.

Додамо, що напередодні Моріна повідомляла, що влада робить все, аби довести незначимість знахідок і вижити археологів.

Нагадаємо, древню вулицю часів Київської Русі на Поштовій площі розкопали навесні 2015 року. За оцінками археологів, дерев’яні споруди тут були зведені у ХI–XII століттях. Одна з них могла бути майстернею з виготовлення жіночих прикрас зі скла, оскільки в ній знайшли свинцеву суміш, яку використовували у такому виробництві, а також шматки жіночого браслета.

Теги: Новини Києва Історія
Джерело: 24 канал
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