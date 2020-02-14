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      У Києві затримали чоловіка, якого розшукують в Росії за вбивство

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      Поліція затримала чоловіка, якого розшукують за вбивство в Росії / volyn.com.ua

      Правоохоронці затримали чоловіка без громадянства, якого Росія оголосила у міжнародний розшук за вбивство.

      Столичні поліцейські затримали 30-річного чоловіка в одній із квартир у будинку на Оболонському проспекті. Про це повідомляє УНН.

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      Російська Федерація оголосила чоловіка у міжнародний розшук. Його підозрюють у скоєнні вбивства та незаконному збуті зброї.

      Наразі вирішується питання про його екстрадицію.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини Росії Новини Києва Кримінал Кримінальні новини
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