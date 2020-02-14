У Києві затримали чоловіка, якого розшукують в Росії за вбивство

Правоохоронці затримали чоловіка без громадянства, якого Росія оголосила у міжнародний розшук за вбивство.

Столичні поліцейські затримали 30-річного чоловіка в одній із квартир у будинку на Оболонському проспекті. Про це повідомляє УНН.

Читайте також: У Рівному затримали чоловіка, який замовив вбивство громадського активіста: фото, відео

Російська Федерація оголосила чоловіка у міжнародний розшук. Його підозрюють у скоєнні вбивства та незаконному збуті зброї.

Наразі вирішується питання про його екстрадицію.