У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину: фото, відео
У Києві жінка схопила 5-річного хлопчика та потягнула його за собою. Інцидент трапився на станції метро "Лук’янівська" 12 лютого.
Правоохоронці одразу затримали жінку, коли вона спробувала втекти з місця події, повідомили у пресслужбі Нацполіції.
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Зловмиснецою виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області. Свій вчинок вона пояснила тим, що "просто любить дітей".
Жінка намагалася викрасти дитину у метро
Слідчі уже відкрили кримінальну справу за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Жінці загрожує ув’язнення до п’яти років.
У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину: дивіться відео
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