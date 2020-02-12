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      У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину: фото, відео

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      Інцидент трапився на станції метро "Лук’янівська" / kyiv.npu.gov.ua

      У Києві жінка схопила 5-річного хлопчика та потягнула його за собою. Інцидент трапився на станції метро "Лук’янівська" 12 лютого.

      Правоохоронці одразу затримали жінку, коли вона спробувала втекти з місця події, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

      Зверніть увагу: В Одесі мати намагалась задушити однорічну доньку

      Зловмиснецою виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області. Свій вчинок вона пояснила тим, що "просто любить дітей".

      київ жінка викрадення дитини
      Жінка намагалася викрасти дитину у метро

      Слідчі уже відкрили кримінальну справу за незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Жінці загрожує ув’язнення до п’яти років.

      У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину: дивіться відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Кримінальні новини Поліція Новини Києва
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