У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину: фото, відео

У Києві жінка схопила 5-річного хлопчика та потягнула його за собою. Інцидент трапився на станції метро "Лук’янівська" 12 лютого.

Правоохоронці одразу затримали жінку, коли вона спробувала втекти з місця події, повідомили у пресслужбі Нацполіції. Зверніть увагу: В Одесі мати намагалась задушити однорічну доньку Зловмиснецою виявилася 32-річна уродженка Хмельницької області. Свій вчинок вона пояснила тим, що "просто любить дітей".

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