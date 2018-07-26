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У Києво-Печерському заповіднику археологи розкопали унікальний мур

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У Києво-Печерському заповіднику археологи розкопали унікальний мур
У Києво-Печерському заповіднику археологи розкопали унікальний мур / ВВС Україна

Археологи розкопали фундамент і залишки стіни, яка була зруйнована ханом Батиєм під час облоги Києва у 1240 році. Виявили унікальну знахідку на території Києва-Печерського заповідника, на території якого розташована Лавра.

Про це повідомляє ВВС-Україна.

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За словами завідувача сектору археології заповідника археолога Сергія Тараненка археологічні розкопки проводилися біля Троїцької надбрамної церкви у Митрополичому саду.

Він додав, що стіна має довжину 21 метр, але поки що розкопали лише частину фундаментів, а відкривати повністю знахідку планують наступного року.


Фото з місця археологічних розкопок / Фото ВВС Україна

Археолог уточнив, що знахідка була частиною стіни, яка оточувала "верхню" Лавру. Збудували її наприкінці XII століття, простояла вона близько 150 років, до нашестя монголо-татар і взяття Києва у 1240 році

Археологи називають стіну унікальною, бо в Україні, крім неї, відомо лише два об'єкти монументальної фортифікації Київської Русі.


Фото з місця археолонгічни х розкопок / Фото ВВС Україна

 

Теги: Новини України Новини Києва наука
Джерело: 24 Канал
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