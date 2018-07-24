У київському метро анонсували зміни у роботі підземки: обмежать вхід на 4 станції

У Києві через масові заходи 25 та 26 липня можуть обмежити вхід на 4 станціях метро.

Про це інформує прес-служба КП "Київський метрополітен" у Twitter.

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Увага! Можливі зміни у роботі підземки! У зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів деяких станцій,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, обмеження стосуються станцій "Дружби народів", "Печерська", "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" – 25 липня, а також – "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" – 26 липня.