У київському метро анонсували зміни у роботі підземки: обмежать вхід на 4 станції
У Києві через масові заходи 25 та 26 липня можуть обмежити вхід на 4 станціях метро.
Про це інформує прес-служба КП "Київський метрополітен" у Twitter.
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Увага! Можливі зміни у роботі підземки! У зв’язку з проведенням масових заходів у місті можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів деяких станцій,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, обмеження стосуються станцій "Дружби народів", "Печерська", "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" – 25 липня, а також – "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" – 26 липня.
Джерело: 24 канал
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