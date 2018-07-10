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У київському метро поліцейський жорстоко побив чоловіка: відео

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В метрополітені Києва на станції "Контрактова площа" очевидці відзняли відео, на якому видно, як поліцейський б'є кийком чоловіка
В метрополітені Києва на станції "Контрактова площа" очевидці відзняли відео, на якому видно, як поліцейський б'є кийком чоловіка / скрін із відео

В метрополітені Києва на станції "Контрактова площа" очевидці відзняли відео, на якому видно, як поліцейський б'є кийком чоловіка. Той лежить на землі й навіть не може протистояти ударам правоохоронця.

Відео розміщене на Facebook-сторінці спільноти "Kiev Live".

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"Київський метрополітен" ви дійсно вважаєте, що це допустимо? Ганьба вам!
– йдеться у дописі.

На ролику видно, як чоловік у формі б'є кийком людину, яка лежить на землі. Поруч стоять дві працівниці метрополітену, одна з яких тримає лежачого чоловіка. За якийсь час випадкова перехожа підходить до правоохоронця та вигукує до нього: "Що ти робиш?!" Після незрозумілої відповіді жінка каже поліцейському: "Я не знаю, де Ваші погони".

Пізніше правоохоронець намагається підняти чоловіка, той – пручається. В результаті, як видно з відеокадрів, поліцейський та працівниця метро тягнуть чоловіка по підлозі у невідомому напрямку. 

Що накоїв побитий чоловік – невідомо. Серед припущень: він переступив жовту лінію в метро або ж намагався когось пограбувати.

У поліції заявили, що знають про інцидент, проте поки не готові його коментувати. 

Відео жорстокого побиття людини у метро Києва (18+):

 

Теги: Новини Києва Кримінальні новини Поліція метро
Джерело: 24 канал
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