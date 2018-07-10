Смертельний удар ноги: у центрі Москви сталася масова бійка із фатальними наслідками (18+)

8 липня у центрі столиці Росії Москві біля одного з кафе спалахнула масова бійка, під час якої від удару ноги в голову загинув 30-річний чоловік. Сталося це на місці інциденту.

Про це повідомляє Слідчий комітет Росії на своїй сторінці у Facebook. який і опублікував відповідне відео.

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"За даними слідства, 8 липня 2018 року поблизу кафе? Розташованого на 1-ій Тверській-Ямській вулиці в місті Москва, під час бійки одному із чоловіків 1988 року народження було заподіяно тяжку шкоду здоров'ю, в результаті чого останній від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці", – зазначають у відомстві.

Також Слідчі сповістили, що у скоєні злочину підозрюється молодик 1997 року народження: правоохоронці його вже затримали.

Наразі триває комплекс слідчих дій, спрямований на збір і закріплення доказової бази. Найближчим часом фігуранту буде пред'явлено звинувачення та обрано запобіжний захід.

Крім того, порушено кримінальну справу за фактом спричинення тяжкої шкоди здоров'ю, в результаті чого настала смерть.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, конфлікт між молодиками виник ще всередині кафе через незначне зіткнення двох молодих людей, а опісля перемістився на вулицю. Підкреслюється, що учасники конфлікту перебували у стані легкого алкогольного сп'яніння.

До слова, як пишуть видання у Росії, слідчі підозрюють, що причиною смерті чоловіка могло стати хронічне захворювання, а не черепно-мозкова травма. Висновки лікарів наразі немає.

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Нагадаємо, минулоріч улітку у росіському Хабаровську у вуличній бійці загинув чемпіон Європи та світу з пауерліфтингу Андрій Драчов, який впав після одного із ударів свого опонента, трохи згодом останній завдав йому ще кілька ударів у голову, і спортсмен вже не піднявся.