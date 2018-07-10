08:20
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Смертельний удар ноги: у центрі Москви сталася масова бійка із фатальними наслідками (18+)

2254
У центрі Москви сталася масова бійка, під час якої загинув 30-річний чоловік
У центрі Москви сталася масова бійка, під час якої загинув 30-річний чоловік / Скріншоти відео

8 липня у центрі столиці Росії Москві біля одного з кафе спалахнула масова бійка, під час якої від удару ноги в голову загинув 30-річний чоловік. Сталося це на місці інциденту.

Про це повідомляє Слідчий комітет Росії на своїй сторінці у Facebook. який і опублікував відповідне відео. 

Читайте також: У Москві побили екс-продюсера телеканалу "Дождь"

"За даними слідства, 8 липня 2018 року поблизу кафе? Розташованого на 1-ій Тверській-Ямській вулиці в місті Москва, під час бійки одному із чоловіків 1988 року народження було заподіяно тяжку шкоду здоров'ю, в результаті чого останній від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці", – зазначають у відомстві.

Також Слідчі сповістили, що у скоєні злочину підозрюється молодик 1997 року народження: правоохоронці його вже затримали.

Наразі триває комплекс слідчих дій, спрямований на збір і закріплення доказової бази. Найближчим часом фігуранту буде пред'явлено звинувачення та обрано запобіжний захід.

Крім того, порушено кримінальну справу за фактом спричинення тяжкої шкоди здоров'ю, в результаті чого настала смерть.

Як пишуть російські ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах, конфлікт між молодиками виник ще всередині кафе через незначне зіткнення двох молодих людей, а опісля перемістився на вулицю. Підкреслюється, що учасники конфлікту перебували у стані легкого алкогольного сп'яніння.

До слова, як пишуть видання у Росії, слідчі підозрюють, що причиною смерті чоловіка могло стати хронічне захворювання, а не черепно-мозкова травма. Висновки лікарів наразі немає.

Увага! Відео містить кадри насильства!!! (18+)

Нагадаємо, минулоріч улітку у росіському Хабаровську у вуличній бійці загинув чемпіон Європи та світу з пауерліфтингу Андрій Драчов, який впав після одного із ударів свого опонента, трохи згодом останній завдав йому ще кілька ударів у голову, і спортсмен вже не піднявся.

Теги: Сутички Новини Росії Москва Жертви Кримінальні новини Розслідування
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
9 липня, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 495
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 3963
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
673
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
9 липня, 19:01 Хактивіст про кібербезпеку України: не можна підвищити ефективність порожнечі
Євгенія Мазур 665
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук