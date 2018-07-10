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Смертельный удар ноги: в центре Москвы произошла массовая драка с фатальными последствиями (18+)

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В центре Москвы произошла массовая драка, во время которой погиб 30-летний мужчина
В центре Москвы произошла массовая драка, во время которой погиб 30-летний мужчина / Скриншоты видео

8 июля в центре столицы России Москве возле одного из кафе вспыхнула массовая драка, во время которой от удара ноги в голову погиб 30-летний мужчина. Произошло это на месте инцидента.

Об этом сообщает Следственный комитет России на своей странице в Facebook. который и опубликовал соответствующее видео.

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"По данным следствия, 8 июля 2018 года возле кафе, расположенного на 1-й Тверской-Ямской улице в городе Москва, во время драки одному из мужчин 1988 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью, в результате чего последний от полученных телесных повреждений скончался на месте", – отмечают в ведомстве.

Также Следователи сообщили, что в совершении преступления подозревается молодой человек 1997 года рождения: правохранители его уже задержали.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, в результате чего наступила смерть.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, конфликт между молодыми людьми возник еще в середине кафе из-за незначительного столкновения двух молодых людей, а потом переместился на улицу. Подчеркивается, что участники конфликта находились в состоянии легкого алкогольного опьянения.

К слову, отмечают издания в России, следователи подозревают, что причиной смерти мужчины могло стать хроническое заболевание, а не черепно-мозговая травма. Вывода врачей пока нет.

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Напомним, в прошлом году летом в российском Хабаровске в уличной драке погиб чемпион Европы и мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев, который упал после одного из ударов своего оппонента, чуть позже последний нанес ему еще несколько ударов в голову, и спортсмен уже не поднялся.

Теги: Новости России Криминальные новости столкновения Москва Жертвы Расследования
Источник: 24 канал
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