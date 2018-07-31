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У київському метро чоловік обміняв 2300 жетонів

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У київському метро запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів
У київському метро запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів / фото з відкритих джерел

31 липня – останній день, коли у Києві сині жетони метро можна обміняти на зелені без доплати. Запасливий чоловік скористався цим та приніс на обмін 2300 жетонів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця київського метрополітену Наталка Макогон.

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По одному міняють у касах, більше – у сервісних центрах на станціях "Дорогожичі", "Дарниця", "Майдан Незалежності" та "Політехнічний інститут",
– зазначила Макогон. 

Також речниця столичного метро додала, що у серпні обмін проводитимуть тільки у сервісних центрах і вже з доплатою або ж пропорційно.

Окрім цього, вона повідомила про те, що запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів.

"Якщо їздити двічі на день, то їх мало б вистачити майже на 3,5 років. Ще двоє пасажирів принесли по 500 жетонів старого зразка і один – 240",
– розповіла Макогон.

Нагадаємо, з 14 липня вартість одноразового жетону в київському метро зросла до 8 гривень. Однак старі жетони можна обміняти на нові без доплати до кінця липня. З 1 вересня 2018 року раніше придбані сині жетони стануть недійсними.

Теги: Новини Києва Новини політики метро Тарифи Курйозні новини
Джерело: 24 канал
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