У київському метро чоловік обміняв 2300 жетонів
31 липня – останній день, коли у Києві сині жетони метро можна обміняти на зелені без доплати. Запасливий чоловік скористався цим та приніс на обмін 2300 жетонів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця київського метрополітену Наталка Макогон.
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По одному міняють у касах, більше – у сервісних центрах на станціях "Дорогожичі", "Дарниця", "Майдан Незалежності" та "Політехнічний інститут",
– зазначила Макогон.
Також речниця столичного метро додала, що у серпні обмін проводитимуть тільки у сервісних центрах і вже з доплатою або ж пропорційно.
Окрім цього, вона повідомила про те, що запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів.
"Якщо їздити двічі на день, то їх мало б вистачити майже на 3,5 років. Ще двоє пасажирів принесли по 500 жетонів старого зразка і один – 240",
– розповіла Макогон.
Нагадаємо, з 14 липня вартість одноразового жетону в київському метро зросла до 8 гривень. Однак старі жетони можна обміняти на нові без доплати до кінця липня. З 1 вересня 2018 року раніше придбані сині жетони стануть недійсними.