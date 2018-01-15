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У Колумбії обвалився автодорожній міст: є загиблі

23:33, 15 січня 239 Читать новость на русском
У Колумбії обвалився автодорожній міст
У Колумбії обвалився автодорожній міст / Фото з вільних джерел

У Колумбії обвалився автодорожній міст. За попередніми даними, 9 осіб загинули, ще 5 травмовані.

Про це повідомляє Reuters.

Катастрофа сталася на кордоні провінції Кундінамарка і Мета. Міст, який обрушився, повинен був стати частиною шосе із Боготи до Вільявісенсіо.

Люди, які загинули та постраждали працювали на будівництві мосту.

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На місці катастрофи проводяться рятувальні роботи. Під завалами досі можуть перебувати робочі.

На даний момент причина обвалу невідома.

Теги: Колумбія Жертви
Джерело: 24 Канал
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