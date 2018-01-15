У Колумбії обвалився автодорожній міст: є загиблі
23:33, 15 січня 239 Читать новость на русском
У Колумбії обвалився автодорожній міст. За попередніми даними, 9 осіб загинули, ще 5 травмовані.
Про це повідомляє Reuters.
Катастрофа сталася на кордоні провінції Кундінамарка і Мета. Міст, який обрушився, повинен був стати частиною шосе із Боготи до Вільявісенсіо.
Люди, які загинули та постраждали працювали на будівництві мосту.
Читайте також: Балкон з людьми обвалився в Індонезії: в мережі з'явилось моторошне відео
На місці катастрофи проводяться рятувальні роботи. Під завалами досі можуть перебувати робочі.
На даний момент причина обвалу невідома.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
Головні новини 14 серпня: Україну звинуватили у співпраці з КНДР, скандальна заява Кравчука15 серпня 2017 , 08:05
Усе було підлаштовано, – росіянка розповіла про викрадення сина офіцера29 серпня 2017 , 07:55
Ольга Сумська показала природну красу без макіяжу: фото29 вересня 2017 , 18:06
Політолог назвав головну проблему Порошенка24 грудня 2017 , 19:13