У Колумбії обвалився автодорожній міст: є загиблі

У Колумбії обвалився автодорожній міст. За попередніми даними, 9 осіб загинули, ще 5 травмовані.

Про це повідомляє Reuters.

Катастрофа сталася на кордоні провінції Кундінамарка і Мета. Міст, який обрушився, повинен був стати частиною шосе із Боготи до Вільявісенсіо.

Люди, які загинули та постраждали працювали на будівництві мосту.

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На місці катастрофи проводяться рятувальні роботи. Під завалами досі можуть перебувати робочі.

На даний момент причина обвалу невідома.