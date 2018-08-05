У коментаторів українського телеканалу вкрали мікрофони під час матчу "Динамо" – "Шахтар"

Під час матчу 3-го туру УПЛ "Динамо" – "Шахтар" на НСК "Олімпійський" сталася крадіжка мікрофонів коментаторів телеканалу "2+2".

На стадіоні працювала пересувна телестанція телеканалу "2+2". У кінцівці поєдинку коментатори відволіклися, чим не забарився скористатися хтось із уболівальників. Про це повідомляє видання Страна.ua.

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Зазначається, що крадіжка сталася безпосередньо з коментаторської трибуни. Поліція вже переглядає камери відеоспостереження і готує запити на інші телеканали, які, не виключено, встигли зняти момент викрадення.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Шахтар" коментували Вадим Скічко та Едуард Цихмейструк. Сам поєдинок завершився мінімальною перемогою киян з рахунком 1:0.

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