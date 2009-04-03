Карлос Сантана 2 роки виступатиме лише у Hard Rock Hotel & Casino.

У кожного своя ціна. Одного із кращих гітаристів світу, Карлоса Сантану, "придбали" лас-вегаські магнати. Тепер музикант виступатиме на постійній основі у Hard Rock Hotel & Casino. Концертний зал Joint стане єдиним місцем у США, де виступатиме віртуоз. Згідно з умовами контракту, гітарист даватиме по 36 концертів в рік. Перші стартують уже наприкінці наступного місяця. Ціни на квитки доволі демократичні: від 80 до 300 доларів. І попри те, що сам Карлос ніколи в житті не подався б до Лас-Вегаса, музикант задоволений контрактом.Карлос Сантана (музикант): “Перш за все, цей рік особливий для мене тим, що я вирішив робити те, в чому собі завжди відмовляв. Це неначе зайти в кімнату, яка, як я все життя вважав, темна та страшна і принести туди зі собою світло”.Має що переказати музикант й новообраному американському президентові Бараку Обамі. Сантана певен, що легалізація марихуани докорінно змінить життя в доволі неспокійній Америці. Як саме легкі наркотики допоможуть виховати нове незалежне покоління інтелектуалів у США Карлос пояснив так.Карлос Сантана (музикант): “Я б дуже хотів, аби ми інвестували із розумом та молитвою в освіту молоді. Гадаю, я б хотів, аби про це дізнався Барак Обама. Це - інновація. Достатньо смілива. Проте, вона того варта. Легалізуйте марихуану і вкладіть ці кошти в систему освіти і ви побачите перевтілення Америки. Це зблизить людей і вони скажуть: "О, Боже, ми можемо нарешті дозволити собі не переживати за своє майбутнє”.А тим часом концертний зал, де наступні 2 роки гратиме Сантана відкривається 19 квітня масштабним шоу Пола Маккартні, квитки, на який розійшлися за рекордні 7 секунд.