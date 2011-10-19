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      У Криму літак здійснив аварійну посадку, постраждалих немає

      527 Читать новость на русском
      Літак приземлився благополучно
      Літак приземлився благополучно

      У міжнародному аеропорту "Сімферополь" здійснив аварійну посадку літак, що виконував рейс "Санкт-Петербург - Хургада".

      За попередніми даними, у літака виникли проблеми з енергопостачанням на борту, в результаті чого пілот запросив екстрену посадку в аеропорту Сімферополя. О 19:52 за київським часом літак, на борту якого перебувало 276 пасажирів і 7 членів екіпажу, здійснив посадку.

      До аеропорту прибули 7 машин рятувальної служби МНС і бригади медичної допомоги служби медицини катастроф. Їх зусилля виявились марними, адже літак приземлився благополучно. Ніхто не постраждав.

      Обставини події з'ясовуються.

      Теги: Новини Криму
      Джерело: Інтерфакс
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      Новини за 19 жовтня 2011
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