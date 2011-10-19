У Криму літак здійснив аварійну посадку, постраждалих немає

У міжнародному аеропорту "Сімферополь" здійснив аварійну посадку літак, що виконував рейс "Санкт-Петербург - Хургада".

За попередніми даними, у літака виникли проблеми з енергопостачанням на борту, в результаті чого пілот запросив екстрену посадку в аеропорту Сімферополя. О 19:52 за київським часом літак, на борту якого перебувало 276 пасажирів і 7 членів екіпажу, здійснив посадку.

До аеропорту прибули 7 машин рятувальної служби МНС і бригади медичної допомоги служби медицини катастроф. Їх зусилля виявились марними, адже літак приземлився благополучно. Ніхто не постраждав.

Обставини події з'ясовуються.