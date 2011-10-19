У Криму літак здійснив аварійну посадку, постраждалих немає
У міжнародному аеропорту "Сімферополь" здійснив аварійну посадку літак, що виконував рейс "Санкт-Петербург - Хургада".
За попередніми даними, у літака виникли проблеми з енергопостачанням на борту, в результаті чого пілот запросив екстрену посадку в аеропорту Сімферополя. О 19:52 за київським часом літак, на борту якого перебувало 276 пасажирів і 7 членів екіпажу, здійснив посадку.
До аеропорту прибули 7 машин рятувальної служби МНС і бригади медичної допомоги служби медицини катастроф. Їх зусилля виявились марними, адже літак приземлився благополучно. Ніхто не постраждав.
Обставини події з'ясовуються.
Джерело: Інтерфакс
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