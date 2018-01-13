У Криму продовжили арешт фігурантам "справи Веджіє Кашки"
09:13, сьогодні 808 Читать новость на русском
Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя 12 січня продовжив на 2 місяці арешт фігурантів "справи Веджіє Кашки".
Про це з посиланням на дочку одного з обвинувачених Бекіра Дегерменджи – Мавиле повідомляє "Крим.Реалії".
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За словами родичів Бекіра Дегерменджи, засідання проходило у закритому режимі.
Нагадаємо, в анексованому Росією Криму 23 листопада, померла активістка кримськотатарського руху Веджіє Кашка, після того, як її спробували затримати силовики ФСБ.
Окрім неї під час рейдів у кримських татар силовиками ФСБ були затримані Бекір Дегерменджи, Асан Чапух, Казім Аметов.
Джерело: 24 Канал
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