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      У Лапландії встановили камеру, яка транслюватиме полярну ніч

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      Полярну ніч у Лапландії можна буде спостерігати онлайн / ukr.media

      Ні півночі Фінляндії у селі Хетта встановили камеру, яка буде транслювати полярну ніч у режимі онлайн. За тим, як сонце перестане підійматися над Лапландією, можна буде спостерігати з 6 грудня до 6 січня.

      Камера вже вде трансляцію, на якій поки можна побачити краєвиди тундри на півночі Фінляндії. Онлайн-трансляцію можна побачити за посиланням.

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      Відвідувачі сайту зможуть спостерігати за тим, що відбувається на головній вулиці села за відсутності сонячного світла і як змінюються барви на небі під час північного сяйва.

      Трансляція полярної ночі у селі Хетта вже стала традиційної, а минулого року її переглянули 73 тисячі осіб.

      Що таке полярна ніч?Полярна ніч – це період, коли сонце понад 24 години не з'являється з-за горизонту. Найкоротша полярна ніч триває всього одну добу, а найдовша – до пів року.

      Полярна ніч часто супроводжується яскравим явищем полярним сяйвом – світінням окремих ділянок нічого неба, що швидко змінюється.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Фінляндія Різдво
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