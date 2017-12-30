У літак Wizz Air влучила блискавка
З літаком лоукосту Wizz Air сталась непередбачувана ситуація – у повітряне судно влучила блискавка, через що літак здійснив незаплановану посадку.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на міжнародний аеропорт у Кутаїсі.
Літак Wizz Air виконував рейс з грузинського Кутаїсі до грецької Кавали. Через попадання блискавки судно було перенаправлене до Софії, що у Болгарії.
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Як повідомили представники грузинського аеропорту, транспортування пасажирів Wizz Air з Софії до Кавали буде здійснене цією ж авіакомпанією. Та за інформацією телекомпанії "Руставі 2", пасажири постраждалого літака перебувають у Софії вже понад п’ять годин.
Технічна служба аеропорту Софії перевіряє літак. Якщо буде підтверджено його технічну справність – лайнер доставить пасажирів до Кавали, що у Греції, але із запізненням.