У Лівії вирішують, де судити сина Каддафі

Генпрокурор Гаазького трибуналк Луїс Морено-Окампо прибув до Лівії для переговорів з тимчасовим урядом країни з питання, де має пройти суд над сином Муамара Каддафі Сейфом аль-Ісламом.

Також сторони обговорять місце судового засідання над колишнім главою лівійських спецслужб Абдуллою Сенуссі.

Раніше представник Трибуналу сказав, що Лівія зобов’язана видати заарештованих для проведення процесу в Гаазі, де його судитимуть за звинуваченням у злочинах проти людяності.

Син убитого лідера Лівії Муамара Каддафі Сейф аль-Іслам був арештований в суботу на півдні Лівії, незабаром був затриманий Сенуссі.