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      У Лівії вирішують, де судити сина Каддафі

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      Син Муамара Каддафі Сейф аль-Іслам
      Син Муамара Каддафі Сейф аль-Іслам

      Генпрокурор Гаазького трибуналк Луїс Морено-Окампо прибув до Лівії для переговорів з тимчасовим урядом країни з питання, де має пройти суд над сином Муамара Каддафі Сейфом аль-Ісламом.

      Також сторони обговорять місце судового засідання над колишнім главою лівійських спецслужб Абдуллою Сенуссі.

      Раніше представник Трибуналу сказав, що Лівія зобов’язана видати заарештованих для проведення процесу в Гаазі, де його судитимуть за звинуваченням у злочинах проти людяності.

      Син убитого лідера Лівії Муамара Каддафі Сейф аль-Іслам був арештований в суботу на півдні Лівії, незабаром був затриманий Сенуссі.

      blog_ava
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      Теги: Гаазький трибунал Лівія Війна у Лівії Муамар Каддафі
      Джерело: Бі-Бі-Сі
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      Новини за 22 листопада 2011
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