У Лондоні представили шпигунський трилер "Борг"

Прекрасні дами привезли "Борг" до Лондона. На Туманному Альбіоні відбулася гучна прем’єра шпигунського трилера за участю Хеллен Міррен та Джессіки Частейн.

Обидві акторки грають одного і того ж персонажа у різні періоди його життя. Зірки були більш ніж раді зустрітися на червоній доріжці, обмінюючись компліментами.

Режисером проекту виступив номінований на "Оскара" Джон Медден. Його нова картина розповідає про трьох агентів "Моссаду", які у 1965 році проводять операцію з ліквідації нацистського злочинця. "Борг" є рімейком однойменної ізраїльської стрічки 2007-го року. Зі слів Хелен Міррен найважливіше у фільмі - це правдоподібний сюжет.

"Більшість трилерів є надто неймовірними. Вони звичайно захоплюють вас, і розважають, але в кінці з'являється ця думка "такого не буває", тоді ж як цей проект інакший", - запевняє акторка Хеллен Міррен.

Молода зірка Частейн дуже щаслива працювати поруч з такими знаменитими голлівудськими акторами. Жінка однак розгублюється у питанні з ким ще їй би хотілось зустрітися на знімальному майданчику?

"Куди ще прагнути? Ральф Файнс, Сем Уортінгтон, Мартон Чокаш, Том Харді, Бред Пітт. Хто може бути наступним? Це надзвичайно приємно знайти себе поруч з такими гучними іменами у світі кіно, однак це була важка праця", - каже акторка Джессіка Честейн.

Серед гостей лондонської прем'єри був також Колін Ферт, який відвідав подію з дружиною. У широкий прокат в Британії стрічка виходить із серйозним запізненням 30 вересня.