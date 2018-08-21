У Лук’янівському СІЗО вбили в’язня

У медичній частині Київського слідчого ізолятора (Лук'янівського СІЗО) загинув ув’язнений Олександр Полтавець 1984 року народження.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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Тіло ув’язненого виявили 18 серпня з ознаками черепно-мозкової травми. За попередніми даними, чоловіка вбив інший ув’язнений.

Агенство УНІАН з посиланням на джерела зазначає, що чоловік вбив свого співкамерника, пояснивши свій вчинок тим, що хотів "замінити йому голову".

Інцидент стався в палаті (санчастини), де утримуються люди з ознаками психічних розладів. Одна особа завдала удару іншій елементом віконної рами по голові,

– сказало джерело.

Пізніше чоловік пояснив свої дії тим, що побачив на голові свого сусіда кров і "вирішив замінити йому голову".

Усі обставини смерті встановлюються слідчими. Точна причина смерті буде відома після проведення судмедекспертизи.

Загиблого перевели в Лук’янівське СІЗО у травні. В липні його перевели до палати, де утримуються ув’язнені з психічними розладами. Він очікував висновку Київського міського центру судово-психічної експертизи.

Нагадаємо, 9 серпня, екс-бійці "Торнадо" влаштували бунт у Лук'янівському СІЗО. Зазначається, що причиною бунту стало те, що екс-комбата "Торнадо" Руслана Онищенка та його поплічників намагалися розвести по різних закладах тимчасового утримання.